Dem Parti’den Öcalan İle Bayram Görüşmesi Açıklaması

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bayram ziyareti kapsamında bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile birlikte, Hamili Yıldırım, kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan’ın da bayram ziyareti çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERİN GEÇMİŞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı çağrının ardından, uzun bir aradan sonra Abdullah Öcalan ile Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan görüşmüştü. DEM Parti heyeti de bu süreçte daha önce 3 kez adaya gitmiş bulunuyor.