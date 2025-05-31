Dem Parti’den Soruşturmalara Tepki Geldi

TÜLAY HATİMOĞULLARI’NDAN TEPKİ

Demokratikleşme Partisi’nin (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyeler üzerine başlattığı dört ayrı soruşturma doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyona sert bir şekilde karşı çıktı. Hatimoğulları, bu tür operasyonların “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması” olduğunu belirterek, “Seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” dedi.

GÖZALTILARI KINIYOR

Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İBB’ye yönelik operasyonla birlikte bazı ilçe belediye başkanlarının ve Seyhan ile Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınadı. “Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir” ifadesini kullandı.

HALKIN İRADESİNE SAYGI VURGUSU

Operasyona bir diğer tepki de Tuncer Bakırhan’dan geldi. Bakırhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği operasyonları sosyal medya hesabından eleştirerek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz” diye belirtti. Ayrıca, demokratik süreçlerin müzakere ve diyalog ile yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır” şeklinde konuştu.