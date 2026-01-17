DEM Parti Heyeti İmralı’da Öcalan’la Görüştü

dem-parti-heyeti-imrali-da-ocalan-la-gorustu

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler İmralı’ya çevrildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞIYLA GÖRÜŞME

Bugün, DEM Parti heyeti, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla İmralı Adası’na hareket etti. Heyetin içinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol bulunuyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, sürece ilişkin Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, faaliyetlerine devam ediyor. Komisyonda yer alan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri, geçtiğimiz hafta bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı sonrası basın mensuplarına kısa bir bilgi veren MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TIR Dorsesindeki Ekskavatör Tabelayı Devrildi

Üsküdar'da bir TIR üzerindeki ekskavatörün yol tabelasına çarpması sonucu 7 araçta hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Gündem

DEM Parti Heyeti İmralı’ya Gitmek Üzere Hareket Etti

DEM Parti heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmanın içeriği ve detayları üzerine yorumlar yapılması bekleniyor.
Gündem

Kayserispor Ara Transferde Dört Yeni İsimle Güçlendi

Kayserispor, Süper Lig'de 56 dakikada dört yeni transferini duyurarak futbol camiasının dikkatini çekmeyi başardı.
Gündem

Real Madrid’de Arda Güler İkinci Yarının Yıldızı Oldu

Real Madrid, LaLiga'nın 20. haftasında Levante'yi evinde 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Bakırköy Başsavcılığı Atlas Çağlayan Ailesine Tehdit İddiası İle Soruşturma Başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.