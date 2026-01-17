DEM Parti Heyeti İmralı’da Öcalan’la Görüştü

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler İmralı’ya çevrildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞIYLA GÖRÜŞME

Bugün, DEM Parti heyeti, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla İmralı Adası’na hareket etti. Heyetin içinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol bulunuyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, sürece ilişkin Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, faaliyetlerine devam ediyor. Komisyonda yer alan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri, geçtiğimiz hafta bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı sonrası basın mensuplarına kısa bir bilgi veren MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum.”