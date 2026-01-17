Galatasaray Gaziantep FK ile Beraberlikte Kaldı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK, 73. dakikada Bayo’nun attığı golle öne geçti. Galatasaray, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle skoru eşitledi. Bu sonuçla Galatasaray, üç maçlık galibiyet serisinin sona ermesine rağmen 43 puanla liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise kazanamama serisini beş maça çıkarırken, 24 puanla 8. sırada yer aldı. Galatasaray, önümüzdeki süreçte önce 21 Ocak Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile ardından Süper Lig’in 19. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Konyaspor’u ağırlayacak.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı.

7′ Gaziantep FK, korner sonrası tehlike yarattı! Draguş’un kafa vuruşu auta gitti.

10′ Galatasaray, Barış Alper’in pasında çok yaklaştı ama Yunus Akgün’ün şutu üstten auta gitti.

22′ Galatasaray tehlikesi! Barış Alper’in kullandığı kornerde Sallai’nin şutu direğin hemen yanından auta gitti.

29′ Gaziantep FK, Bayo ile gole yaklaştı ama kaleci Uğurcan son anda durdurdu. İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci yarı başladı.

50′ Bayo, Draguş’un pasıyla ceza sahasına girdi fakat Uğurcan kurtardı.

54′ Barış Alper ve Nazım Sangare sarı kart gördü.

58′ Icardi, Galatasaray adına şansa yaklaştı ama şutu üstten auta gitti.

67′ Yunus Akgün’ün pasında Icardi’nin şutunda Gaziantep savunması müdahale etti.

70′ Gaziantep FK’da Perez, Eren’e faul yaptıktan sonra sarı kart gördü.

71′ Galatasaray, korner sonrası Lemina ile becerikli bir şut denemesi yaptı ama kaleci Zafer yine kurtardı.

73′ GOL! Gaziantep FK 1-0 önde! Bayo, seken topu tamamladı.

78′ Galatasaray’da Icardi, yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

84′ GOL! Barış Alper, uzun taç atışından gelen topu değerlendirerek eşitliği sağladı.

90+4′ Galatasaray’da Lemina, sarı kart gördü.

İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo.

BURUK’TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki maçın ilk 11’inde iki değişiklik yaptı. Takım, ligdeki liderliği sürdürmek için Gaziantep FK ile karşılaştı. Galatasaray, maçta ilk 11’de Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile sahaya çıktı.

SANCHEZ’E 100. MAÇ PLAKETİ

Kulüp, Davinson Sanchez’e sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktığı için plaket takdim etti. Plaketini Kulüp Başkanı Dursun Özbek verdi. Ayrıca, çeşitli yaş kategorilerinde kupa kazanan yüzme sporcuları da maç öncesi tribünleri selamladı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Galatasaray taraftarları, maç için beklenen ilgiyi gösteremedi. Geçtiğimiz sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan takım, bu maçı yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı.

BURAK YILMAZ CEZALI

Gaziantep FK’da teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle maçı yönetemedi. Kocaelispor ile oynanan önceki maçta yaşanan olaylar sebebiyle bu cezayı aldı. Bu nedenle, takımda bazı oyunculardan yararlanamadı.

GAZIANTEPTA FK’DA 3 DEĞİŞİKLİK

Yılmaz, Kocaelispor maçının ilk 11’ine göre üç değişiklik yaparak, takımı sahaya sürdü. Gaziantep FK, Galatasaray karşısına Zager Gören, Nazım Sangare, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Luis Perez, Yusuf Kabadayı, Alexandru Maxim, Denis Draguş ve Mohamed Bayo 11’i ile çıktı.