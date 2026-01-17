Okan Buruk’tan Fenerbahçe Maçına Dair Açıklamalar

okan-buruk-tan-fenerbahce-macina-dair-aciklamalar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk bölümünü lider olarak tamamlayarak ikinci yarıya Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlıyor. Rams Park’ta 20.00’de gerçekleşecek mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS’a açıklamalar yaptı.

GALATASARAY’IN MÜCADELESİ

Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki performansa değinerek, “Galatasaray’ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük.” ifadelerini kullandı. Buruk, stadyum atmosferlerinin tartışmalı olduğunu belirterek, “Fethiye Stadyumu ve Olimpiyat Stadyumu için de söyleyebilirim. Zaman zaman oyuna girememe sebeplerimizden biriydi, tabii ki bu mücadelenizi engellememeli.” şeklinde konuştu.

YENİ HEDEFLER

Son olarak, takımın sportif anlamda başarılı olduğunu vurgulayan Buruk, “Sonuna kadar götürmek için daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var.” dedi.

