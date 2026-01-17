Zamlı Emekli Aylıkları İçin Ödeme Takvimi Belirlendi

Emekli aylıklarına yönelik artışların netleşmesi ile birlikte, zamlı aylıkların hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18.60 oranında bir artış gerçekleştirildi. En düşük emekli maaşı ise yüzde 18.48 artışla 20 bin liraya yükseltildi. Bu zamlar, yılın ilk yarısında geçerli olacak. 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre maaşlarını alacak. SSK emeklilerinden, tahsis numarasının son rakamı 9 olanların zamlı aylıkları bugün hesaplara yatırılacak. Genel olarak, tüm aylıkların 17-26 Ocak tarihleri arasında yatırılması planlanıyor. Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplarda olacak. Memur emeklileri, doğum tarihlerine göre ayın 1-5 tarihleri arasında maaş almakta. Memur emeklilerinin maaşlarını ay başında alması nedeniyle zamlar şu an için yansıtılmadı ve zam farklarının bu ay içinde ödenmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığı artışını kapsayan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen teklifin kabul edilen 5. Maddesi’ne göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak belirlenen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya çıkarılacak. Düzenlemenin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması bekleniyor. En düşük emekli aylığını alacak olan 4 milyon 917 bin kişi ise ocak aylıklarını eski rakam olan 16 bin 881 TL üzerinden alacak. İlgili düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda yasalaştıktan sonra 3 bin 119 TL’lik fark, yeni maaş dönemini beklemeden hemen hesaplara yatırılacak. Bu artışın bütçe üzerindeki mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.

YALÇIN: KAMU PERSONELİ SİSTEMİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK GEREK

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu personel sistemini baştan sona ele almaya, sistemi yeniden onarmaya ihtiyaç var. Ya işçileştirip ya da memurlaştırıp, o ücret farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde toparlamak gerekiyor” dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Yalçın, memur ile aynı işi yapan işçinin bulunduğu ortamlarda farklı ücret uygulamalarının huzursuzluk yaratacağını belirtti. Kamu personel sistemi açısından bir bütünlüğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Seçim zamanı yaklaşırken popülist yaklaşımlar, sesin yükseldiği noktaya yönelerek ‘Oraya bir şey yapalım’ anlayışına dönüşüyor ve bu nedenle sesini yükseltemeyen dezavantajlı durumlarla karşılaşılabiliyor. Bu yıl özellikle kamu personel sisteminde ücret reformunu içeren kapsamlı bir çalışma yapılması gerek” şeklinde konuştu.