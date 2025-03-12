dem-parti-heyeti-parti-ziyaretlerine-devam-edecek

DEM PARTİSİ SİYASİ TURUNA BAŞLADI

DEM Parti heyeti, İmralı’dan PKK’ya yapılan ‘kendinizi feshedin’ çağrısı sonrası siyasi parti ziyaretlerine başladı. DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi’ni ziyaret etti. DEM heyetinin ziyaret programı, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam edecek. 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis’te MHP ve AK Parti ile bir araya gelecekler.

CHP’DEN MECLİS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

DEM heyetiyle yapılan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un sürece dair inisiyatif alması gerektiğini vurguladı. Özel, “Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin TBMM’dir. Bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. 3 önerimiz var. Demokrasi demorkasi demorkasi. Bunun dışında bir önerimiz yoktur.” şeklinde konuştu.

IMRALİ ÇAĞRISI YPG’Yİ KAPSIYOR MU?

Tuncer Bakırhan’a, İmralı’nın çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığı soruldu. Bakırhan, “SDG kendisiyle ilgili karar alır. Kendisini bağımsız bir siyasi oluşum olarak değerlendiriyor. Bağımsız olarak gören siyasi gruba bir şey dememiz doğru değil.” yanıtını verdi. Türkiye’nin hükümetinin terörsüz Türkiye hedefi konusundaki görüşleri ile ilgili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan açıklama geldi. Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM’deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.” dedi.