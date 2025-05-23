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Dem Parti Heyeti Siyasi Parti Turu

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İMRALI GÖRÜŞMESİ VE ZİYARETLER

DEM Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti ziyaretlerine başlamış durumda.

İLK ZİYARET MHP’YE

Bu çerçevede, DEM Parti heyeti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret edecek. Görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşecek. DEM Parti’nin yaptığı açıklamada, “Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz” denildi.

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