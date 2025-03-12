dem-parti-heyetinden-siyasi-parti-ziyaretleri

DEM PARTİ HEYETİNİN SİYASİ PARTİ TURU

DEM Parti heyeti, İmralı’dan PKK’ya yönelik “kendinizi feshedin” çağrısının ardından siyasi parti ziyaretlerine başlamış durumda. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi’ni ziyaret etti. Bugün ise DEM Parti heyetinin programı Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam ediyor. 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis’te MHP ve AK Parti ile bir araya gelecekler.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

DEM heyetiyle görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un süreçle ilgili inisiyatif alması gerektiğinin altını çizdi. Özel, “Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin TBMM’dir. Bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. Üç önerimiz var. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Bunun dışında bir önerimiz yoktur.” açıklamasını yaptı.

İMRALI ÇAĞRISININ KAPSAMI

Bakırhan, İmralı’nın çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına dair soruya yanıt vererek, “SDG kendisiyle ilgili karar alır. Kendisini bağımsız bir siyasi oluşum olarak değerlendiriyor. Bağımsız olarak gören siyasi gruba bir şey dememiz doğru değil.” şeklinde konuştu.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Hükümetin terörsüz Türkiye olarak tanımladığı süreçle ilgili Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklamalar geldi. Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM’deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde, gerektiği zaman biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.” diye belirtti.