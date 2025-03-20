Dem Parti, İBB’yi Ziyaret Edecek

DEM PARTİ İBB’Yİ ZİYARET EDİYOR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekiplerinin gözaltına alınmasının hemen ardından bugün İBB’ye ziyaret düzenleyecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, saat 14.00’te yapacakları ziyarette, gerçekleşen olaylar hakkında tepkilerini dile getirecek. Ziyaret sonrasında partinin alacağı yeni adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.

YARGIYI ELEŞTİRİYOR

DEM Parti, önceki gün Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri Olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından bir basın açıklaması yayımladı. Hatimoğulları, İmamoğlu ve birçok kişiye yönelik yapılan operasyonları eleştirerek, “Bu yaşanan süreci asla kabul etmediğimizi, yargı eliyle gerçekleşen bir siyasi darbe olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi. Hatimoğulları, Nevruz kutlamalarında da bu operasyonlara karşı seslerini yükselttiklerini hatırlattı.

OPERATION KENT UZLAŞISI

Hatimoğulları, “kent uzlaşısı” operasyonuna dair sorular üzerine, sürecin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik operasyonla başladığını ifade etti. Hatimoğulları, “Süreç sonrası çok sayıda insanımıza HDK dosyası açılarak tutuklandığını biliyoruz. İçinde belediye meclis üyelerinin olduğu birçok kişi var, bunu kabul etmek mümkün değil.” şeklinde konuştu. Ayrıca, savcılığın yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile ilgili dosyaların “kent uzlaşısı”na bağlanmaya çalışıldığını belirterek, “Bir kent uzlaşısına dava açıldığını ilk kez görüyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada uzlaşmaya dava açıldığını görmekteyiz. Uzlaşmaya dava açan bir anlayış asla demokrasiyi temsil edemez.” dedi.