DEM Parti İmralı Heyeti İki Bakanlıkta Görüşme Yaptı

dem-parti-imrali-heyeti-iki-bakanlikta-gorusme-yapti

DEM PARTİ HEYETİ, ANKARA’DA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

DEM Parti İmralı Heyeti, başkent Ankara’da iki kritik görüşme gerçekleştirdi. Heyette bulunan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’le bir araya geldi. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bakan Çiftçi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde belirtti.

GÜRLEK: SÜRECE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Heyet, gerçekleştirdiği ilk görüşmenin ardından Adalet Bakanı Gürlek ile ikincisini yaptı. Görüşmeye dair sosyal medya paylaşımında bulunan Bakan Gürlek, “Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Yüce meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir.” şeklinde ekledi.

BULDAN: ÇALIŞMALAR BAYRAM SONRASI GÜNDEME GELECEK

Görüşmelerin ardından bir diğer açıklama da Buldan’dan geldi. Pervin Buldan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin bayram sonunda gündeme alınacağını ifade etti. Ayrıca, bu görüşmelerin ilk olarak Adalet Komisyonu’nda yapılacağını, sonrasında ise TBMM Genel Kurulu’na geleceğini belirtti.

