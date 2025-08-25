Dem Parti İmralı’ya yeni ziyaret gerçekleştirecek

MECLİS’TE YENİ TOPLANTI PLANLANIYOR

Meclis’te gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye çalışmaları çerçevesinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” yine bu hafta bir araya geliyor. Komisyonun kurulmasından bu yana İmralı ziyaretleri yapılmamıştı ve bu duruma DEM Parti’den zaman zaman eleştiriler geliyordu. Bu hafta DEM Parti İmralı Heyeti’nin İmralı’ya gitmesi bekleniyor. En son görüşme 25 Temmuz tarihine denk gelmişti. Heyet, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda görüşecek. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü gerçekleşmesi planlanıyor.

İRAN KÜRT BÖLGESİ’NDE SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

Terörsüz Türkiye sürecinde atılan en somut adım 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kentinde gerçekleşti. Burada 30 PKK’lı, silahlarını teslim etti ve bu kişiler arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer alıyordu.

SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürecin başlamasına yönelik çağrısını 22 Ekim 2024’te yapmıştı. Bahçeli, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” şeklinde ifade etmişti. Bahçeli, bu açıklamasının ardından DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilmesi çağrısında da bulundu.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27 Aralık 2024 tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebinin olumlu yanıt aldığını açıkladı. Sonrasında İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından DEM Parti’nin yaptığı açıklamada, sürecin başarıya ulaşması için en önemli zemin olarak TBMM’nin olduğu vurgulandı. “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denildi. Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı’da bir dizi görüşme daha gerçekleştirdi.

MEKTUPTA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Şubat ayının sonuna gelindiğinde, Abdullah Öcalan’ın mektubu İstanbul’da bir otelde okundu. Öcalan, bu mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Öcalan, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” sözleriyle mesajını iletti.