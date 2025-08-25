Dem Parti, İmralı’ya yeni ziyaret yapacak

MECLİS’TE TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Meclis’te “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” bu hafta tekrar bir araya geliyor. Komisyonun kurulmasının ardından İmralı ziyaretleri gerçekleşmemişti ve bu durum DEM Parti tarafından zaman zaman eleştirilmişti. DEM Parti İmralı Heyeti’nin bu hafta İmralı’ya gitmesi bekleniyor. En son görüşme 25 Temmuz’da yapılmıştı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda bir görüşme gerçkleştirecek. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü olması bekleniyor.

PKK’DAN SILAH BIRAKMA ADIMI

Terörsüz Türkiye sürecinde atılan en somut adım, 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında bulunan Süleymaniye kentinde gerçekleşti. Burada 30 PKK mensubu silahlarını bıraktı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da bulunuyordu.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI SÜRECİ BAŞLATTI

Bu süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı açıklama ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” dedi. Bu ifadelerinin ardından Bahçeli, DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmeleri için izin verilmesi çağrısında bulundu.

ÖCALAN İLE 4.5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

27 Aralık 2024 tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı. Bir gün sonra İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile 4.5 yıl aradan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, sürecin başarılı olması için en önemli zemin olarak TBMM gösterildi ve “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk” ifadesi yer aldı. Heyet, bu görüşme sonrası İmralı’da çeşitli temaslarda bulundu.

ÖCALAN’IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının sonuna geldiğinde, Abdullah Öcalan’ın mektubu İstanbul’da bir otelde okundu. Öcalan, mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu ve “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.