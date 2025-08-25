Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Gerçekleştiriyor!

MECLİSTE YENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

Meclis’te yürütülen Terörsüz Türkiye çalışmaları çerçevesinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” bu hafta yeniden bir araya gelecek. Komisyonun kuruluşundan bu yana İmralı ziyaretleri gerçekleşmiyordu ve DEM Parti’den konuya ilişkin zaman zaman eleştiriler dile getiriliyordu. DEM Parti İmralı Heyeti’nin bu hafta İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Son görüşme, 25 Temmuz’da yapılmıştı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyetin, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda görüşeceği belirtiliyor. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü yapılması öngörülüyor.

İLK SOMUT ADIM ATILDI

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı, 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde gerçekleşti. Burada 30 PKK’lı silahlarını bıraktı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer alıyordu.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLATILDI

Bu sürecin başlangıcı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı çağrı ile oldu. Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” şeklindeki ifadelerini kullandı. Bahçeli, daha sonra DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi çağrısında bulundu.

ÖCALAN İLE 4,5 YIL SONRA GÖRÜŞME

27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu. Bir gün sonra İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM’dir. Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denildi. Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı’da bir dizi görüşmeyi daha tamamladı.

ÖCALAN’DAN TARİHİ MEKTUP

Şubat ayı sonunda Abdullah Öcalan’ın yazdığı bir mektup İstanbul’da bir otelde okundu. Öcalan, mektubunda terör örgütüne kendisini feshetmesi çağrısında bulundu. Mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.