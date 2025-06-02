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Dem Parti’nin Meclis Başkanvekili Pervin Buldan

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MECLİS BAŞKANVEKİLİ ATANMASI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ölümü sonrasında DEM Parti, kapalı grup toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni Meclis Başkanvekilinin belirlenmesi gündeme geldi.

PERVİN BULDAN YENİ BAŞKANVEKİLİ

DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan’ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği” bilgisi verildi. Bu gelişme, partinin yeni yönetim yapısının şekillendiği bir dönemde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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