DEM Parti’nin Saç Örme Akımına Hemşire Tepkisi

DEM PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SOCIAL MEDYA EYLEMİ

DEM Parti milletvekilleri, Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesi olayına karşılık olarak yeni bir eylem başlattı. Kadın milletvekillerinin başlattığı “saç örme” akımı, sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Bu eyleme, Pervin Buldan da katılarak destek verdi.

DESTEKÇİ HEMŞİRE GÖZALTINDA

Pervin Buldan, saçlarını ördüğü anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıp eyleme katıldığını gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu akıma, Kocaeli’de çalışan bir hemşire de katıldı. Hemşirenin hastanede saçını ördüğü sırada çekilen videosu sosyal medyada yayımlandı, fakat o hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALMA NEDENİ PKK PROPAGANDASI

Edinilen bilgilere göre, İ.A. isimli hemşire terör örgütü PKK propagandası yapmakla suçlanarak İstanbul’da kardeşinin evinde gözaltına alındı. Hemşire, işlemleri yapılmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü. Eylemin toplumsal yankıları sürerken, gözaltılar tartışmalara yol açtı.