Dem Parti, Önder’e Suikast İddiasını Onayladı

SUİKAST İDDİALARI DOĞRULANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 3 Mayıs 2025’te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast iddialarını onayladı. 8 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 2 Nisan 2025 tarihinde Önder’in aracında sol arka lastiği patlatabilecek bir demir düzenek tespit edildiği ifade edildi. Olay, resmi mercilere bildirildiği halde, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna yansıtılmadı.

DEMİR DÜZENEK ARACINDA BULUNDU

DEM Parti’nin bilgilerine göre, 2 Nisan 2025’te otopark görevlisi, Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen tuhaf bir ses nedeniyle aracı servise götürdü. Serviste yapılan detaylı inceleme sonucunda, sol arka lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzenek ortaya çıktı. Parti, bu durumu ilgili kurullarına taşıyarak, kanıtlarla birlikte resmi mercilere bildirdi. Açıklamada, “İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırmaya ilişkin henüz net bir sonuç tarafımıza iletilmemiştir.” ifadeleri yer aldı.

ÖNDER’İN VEFATI VE TEDAVİ SÜRECİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest durumu ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendisine “Aort Diseksiyonu” tanısı konuldu ve aort kapak değişimi ile aortun yeniden düzenlenmesi ve tek damar baypas ameliyatı yapıldı. Önder, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 28 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı bilgisi paylaşıldı. Ne yazık ki, Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.