Dem Parti: Toplumsal Barışa Odaklıyız

SOKAK EYLEMLERİNE KATILMADIKLARINI AÇIKLADI

Bakırhan, sokak eylemlerine katılmadıklarını vurguladı ve “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz” diye konuştu. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili eleştirilerini de dile getiren Bakırhan, bu durumu partiler üstü bir bakış açısıyla değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

BARİŞI TOPLUMSAL İLESTE YÜKSELTMELİYİZ

Bakırhan, kent uzlaşısı kavramının daha farklı bir perspektiften ele alınması gerektiğini belirtti. “Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler. Biz İmamoğlu’nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir” ifadeleriyle bu konudaki görüşlerini açıkladı.

DEM PARTİ’NİN TOPLUMSAL HEDEFLERİ

Bakırhan, sürecin yalnızca bir belediye başkanının tutuklanmasından ibaret olmadığını aktardı ve DEM Parti’nin toplumsal barışa önem verdiğini vurguladı. Partinin olayların ötesinde bir bakış açısıyla hareket ettiğini belirtti.