Dem Parti Ve Ak Parti Görüşmesi Sona Erdi

PARTİ HEYETLERİ ÜÇÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ

DEM Parti heyeti ile AK Parti grubu arasındaki görüşme, üçüncü kez gerçekleşti. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları’nın yanı sıra grup başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı. AK Parti temsilcileri arasında ise, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin bulunuyor.

FİKİR ALIŞVERİŞLERİ YAPILDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşme hakkında yaptığı açıklamada “Son gelişmelerle ilgili olarak siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. En sonda bize geldiler, çok samimi dosthane paylaşımlarımız oldu. Fikir alışverişlerimiz oldu. İlerleyen günlerde detaylı açıklarımız olacak. Her konuda başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda detaylı açıklamalar yapacağız. Her konuda başlığını değerlendirdik” dedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise, “Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Süreçte ön görüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Herkesin bu sonucu terörsüz Türkiye hedefine ulaşma sonucunu elde etmek için elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım” ifadelerini kullandı.