dem-parti-yeni-anayasa-gerekiyor

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Doğan, “Yeni anayasa konusunda DEM Parti’nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Türkiye’nin evet yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Kimsenin sanırım itirazı da yoktur” dedi.

MECLİS KOMİSYONU ÖNERİSİ

Doğan, terörün sona erdirilmesi hedefine yönelik sürecin önemli olduğunu vurgulayarak, Meclis’te bir komisyon kurulmasının gerekliliğine dikkati çekti. “Tüm siyasi partilerin toplandığı veya başlangıç aşaması olarak, siyasi parti yetkililerinin, grup başkanvekillerinin toplandığı bir buluşma yapılabilir” şeklinde belirtti. Ayrıca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu komisyonda başlangıç yapabileceğini de ifade etti.

YASAL DÜZENLEMELER BEKLENTİSİ

PKK’nın fesih kararının ardından yasal düzenlemelere yönelik beklentilerini dile getiren Doğan, 10’uncu Yargı Paketi çerçevesinde yapılması gerekenler hakkında sözler söyledi. “Bizim beklentilerimiz bilinen beklentiler. Bu talepler ne kadar karşılık bulur, 10. Yargı Paketi’nde nasıl karşılık bulur… Bize ulaşan bilgi yok. Bayramdan önce hızla adım atılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞME TAKVİMİ

Ayrıca, AK Parti ve MHP ile yapılacak görüşmelerin takviminin henüz netleşmediğini belirten Doğan, önümüzdeki hafta bu iki görüşme için takvim belirleyeceklerini söyledi.