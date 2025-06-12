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“Demet Evgar Ferdi Zeyrek Ailesine Taziye”

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FERDİ ZEYREK’İN TRAGİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, iki gün süren yaşam savaşı sonrası 9 Haziran’da hayata veda etti. Ölüm haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu ve cenazesi binlerce kişi tarafından katılım ile gerçekleştirildi.

UZUN KUYRUKLAR VE TAZİYELER

Manisa’da Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziye töreni, üçüncü gününde de binlerce insanı ağırladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeyrek’in ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etmek üzere törene katıldı. Başsağlığı dileklerini iletmek isteyen ziyaretçiler, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DEMET EVGAR’DAN DUYGUSAL DESTEK

Törene, birçok sanatçı ve siyasetçi katıldı. Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da bu isimler arasında yer aldı. Evgar, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve Özgür Özel’e başsağlığı dileyerek, acılı kadını teselli etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaret, kameralar tarafından kaydedildi.

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