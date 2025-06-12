Demet Evgar, Ferdi Zeyrek’in ailesini ziyaret etti

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK VEFATI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde havuzunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

TAZİYE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Zeyrek’in cenaze töreni, Manisa’da bulunan Fatih Sergi Salonu’nda düzenlendi ve üçüncü gününde de binlerce kişiyi ağırladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etmek için törene katıldı. Başsağlığı dilemek isteyenler, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ÜNLÜ İSİMLER DE ORADAYDI

Cenaze törenine birçok sanatçı ve siyasinin katılımı dikkat çekti. Bunlar arasında Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da yer aldı. Evgar, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve Özgür Özel’e başsağlığı dileyerek, zor anlar geçiren Nurcan Zeyrek’e sarılarak duygusal anlar yaşattı. Bu anlar, kameralara yansıdı.