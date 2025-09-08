Demir Cevheri Fiyatları Yükseldi

ÇİN’DE DEMİR CEVHERİ FİYATLARINDA ARTIŞ

Çin’deki demir cevheri vadeli işlemleri, Eylül ayının ikinci haftasında ton başına 790 Çin Yuanı’na çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, piyasaların Çin’in önemli çelik üretim merkezlerinden gelen verileri değerlendirmesiyle ortaya çıktı. Çin’de askeri geçit töreninin sona ermesi, yetkililerin açık havayı etkileyen kirliliği önlemek amacıyla uyguladıkları üretim kesintilerini sonlandırabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Fırınların daha fazla demir cevheri alımına yönelmesi, piyasada bu beklentilere uyum sağlanmasına neden oldu.

ÇELİK ÜRETİMİNDE İYİLEŞME BEKLENTİLERİ

Çin hükümetinin, üreticiler üzerindeki deflasyonist baskılarla başa çıkmak için sektördeki kapasiteyi azaltma taahhüdü vermesinin ardından, çelik üreticilerinin marjları iyileşmeye başladı. Bu durum cevher madencilerini, talep fiyatlarını artırmaya yönlendirdi. Ayrıca, demir cevheri ithalatı, Ağustos ayında aylık yüzde 1,3 artışla 105 milyon tonun üzerine çıktı. Ancak, parasal büyüklüklerin olumsuz kalması ve resmi inşaat PMI endeksinin sektörde Ocak ayından bu yana ilk daralmayı göstermesi, talep görünümünün zayıf kalmasına yol açtı.