Demir Cevheri Fiyatları Zirveye Ulaştı

ÇİN’DE DEMİR CEVHERİ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Çin’deki demir cevheri vadeli işlemleri, ülkenin önemli çelik üretim merkezlerinin değerlendirilmesiyle Eylül’ün ikinci haftasında ton başına 790 Çin Yuanı’na yükseldi. Bu, son dört haftanın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Geçit töreninin sona ermesiyle, yetkililerin hava kirliliğini kontrol altına almak için uygulanan üretim kısıtlamalarını kaldırması bekleniyor. Bu gelişme, fırınların daha fazla demir cevheri alımına hazırlandığını gösteriyor ve piyasada bu beklentiye yönelik bir uyum süreci yaşanıyor.

ÜRETİM KISITLAMALARININ KALDIRILMASI

Çin hükümetinin, sektördeki deflasyonla mücadele etmek ve üreticiler arasında marjları iyileştirmek amacıyla kapasite azaltımına yönelik sözlerinin ardından, çelik üreticilerinin kârlılığı artıyor. Bu durum, cevher madencilerinin talep fiyatlarını yükseltme yoluna gitmesine neden oluyor. Aynı zamanda, demir cevheri ithalatı, Ağustos ayında aylık yüzde 1,3 artışla 105 milyon tonun üzerine çıktı.

TALİP GÖRÜNÜMÜNDEKİ ZAYIFLIK

Ancak, parasal büyüklükler hala karamsar bir görünüm sergiliyor. Resmi inşaat PMI endeksi, sektörde Ocak ayından bu yana ilk defa bir daralma yaşadığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda, talep görünümü zayıf kalmaya devam ediyor.