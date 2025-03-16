Demirtaş’ın Özgürlüğü İçin Çağrı Yaptı

CHP LİDERİNDEN DEMİRTAŞ’A DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayımlanan yazısı hakkında Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” görüşünü övgüyle karşıladı ve deneyimli siyasetçinin huzur ile barış sürecine katkısının önemine vurgu yaparak, onun özgürlüğü için çağrıda bulundu.

DEMİRTAŞ’IN DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu belirterek, “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ ifadesiyle, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Bu yaklaşımın Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Özel, yazının barış ve huzur mesajlarını ön plana çıkardığını ifade etti.

DEMİRTAŞ’IN MAĞDURİYETİ BİTMELİ

Özel, Türkiye’nin Ortadoğu’daki sancılı döneminde huzur ve barışa ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gereklidir” dedi. Adalet Bakanlığı’na seslenen CHP lideri, “AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” çağrısını yaptı. Özel, bu adımın demokratikleşme için yeni bir başlangıç olacağına inandığını dile getirdi.

HAPİSTEKİ SİYASETÇİLER SÜRECE ZARAR VERİYOR

Özel, CHP olarak ülkenin sorunlarının çözümünü demokratikleşmede gördüklerini kaydetti. “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” dedi. Demirtaş’ın özgürlüğünün, bölgede istikrar ve ülkede demokratikleşme için bir fırsat yaratacağını savundu.

ATATÜRK’ÜN İLKELERİ YOL GÖSTERİCİMİZ

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin şahsi siyasi hedefler için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin yol gösterici olduğunu belirtti. CHP’nin Cumhuriyet değerlerine bağlılıkla adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini ekledi.