Demokratlar, Epstein’in Mektubunu Paylaştı!

DEMOKRATLARIN AÇIKLAMASI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a gönderildiği iddia edilen ve Başkan Donald Trump’a ait olduğu öne sürülen bir mektubu kamuoyuyla paylaştı. Komitenin yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın bu mektubu geri çevirdiği belirtilirken, mektubun Trump tarafından Epstein’a gönderildiği iddia edildi.

TRUMP’IN REDDETTİĞİ MEKTUP

2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanan bir hediye paketinin parçası olarak gönderildiği ifade edilen Trump’a ait mektubun içerisinde, el çizimi gibi görünen bir siluetin yer aldığı ve Trump’ın Epstein’a hitaben yazdığı, “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim,” ifadeleri olduğu belirtildi. Trump, bu konuyla ilgili haber yayımlayan bir gazeteye 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI VE KİŞİLER

18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunmuştu. Epstein’ın dava dosyalarında, Prens Andrew, Bill Clinton ve Donald Trump gibi birçok ünlü ismin adı geçmişti. FBI ve Adalet Bakanlığı, “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgeleri incelemeye almış ve Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein’a ait çok sayıda görüntünün incelendiğini aktarmıştı. Yapılan incelemede, ünlülerden oluşan bir müşteri listesinin olmadığını ve Epstein’ın intihar ettiği sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

TÜRKİYE’DE GÜNDEM OLAN İDDİALAR

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın ‘İsrail için çalıştığını’ ve Washington’da herkesin benzer görüşte olduğunu, fakat bunu açıkça dile getiremediğini öne sürdü. Wall Street Journal ise Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in onun 50’nci doğum gününde tanıdıklarından mektup yazmalarını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump’a ait olduğunu belirtmişti.