Denetim Süreci Başlıyor! SPK Şeffaflık Sağlayacak

DENETİM UYGULAMALARI VE SÜREÇLERİ

Denetimler, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları ile platformlar arasında her üç aylık dönem için, en geç ilk ay içinde imzalanacak bir sözleşme kapsamında gerçekleşiyor. Aynı denetim şirketiyle üst üste en fazla 12 dönem çalışılabiliyor ve bir başdenetçi, aynı platform için ardışık olarak en fazla dört dönem boyunca denetim raporu hazırlayabiliyor.

DENEYİM RAPORUNDA YER ALACAK BİLGİLER

Denetim raporlarında şu bilgiler bulunuyor: Kripto varlıkların eksiksiz listesi ve güncel değerleri, kripto varlıkların bulunduğu blok zinciri ağları, saklama modeli ve erişim kontrolleri, platforma ait kripto varlıklar ve nakit bakiyelerinin güncel değerleri, müşterilerin nakit bakiye bilgileri, platformun çalıştığı saklama kuruluşları ve banka hesap detayları.

DENEYİM SÜRECİ VE RAFAKLIKLAR

Platformların likit rezervinde bulunan tüm varlıklar denetime dahil ediliyor ve sonuçlar raporda ayrı bir başlık altında belirtilecek. Kripto varlıkların tamamının varlığı yüzde 100 oranında teyit edilecek. Denetim tarihleri, denetçi tarafından belirleniyor ve yalnızca bir gün öncesine kadar platforma bildiriliyor. Rastgele iki tarihte müşteri varlıkları dağıtık defter ağıyla karşılaştırılıyor. Denetçi, platformun sunduğu cüzdan adreslerinin doğruluğunu teyit ediyor ve kullanılan yöntemler rapora ekleniyor. Denetim sürecinin ardından rapor, başdenetçi tarafından imzalanarak kesinleşiyor ve dönemin bitiminden sonraki ilk 10 iş günü içinde platform yönetimine sunuluyor. Yönetim kurulundan onay alan rapor, 15 iş günü içinde ilgili kuruma gönderiliyor. Yeni düzenleme, kripto varlık platformlarında şeffaflığı artırma ve kullanıcı varlıklarını koruma altına alma hedefini taşıyor.