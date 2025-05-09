Denetimler, Üç Aylık Dönem İçin Yapılacak. Denetim Raporlarında Kripto Varlıklar Yer Alacak. Platformlar, Likit Rezerv Varlıklarını Belirtecek. SPK, Kripto Platformlarında Şeffaflığı Sağlayacak

DENETİMLERİN UYGULAMA SÜRECİ

Denetimler, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları ve platformlar arasında her üç aylık dönem için en geç ilk ay içerisinde imzalanacak sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek. Tek bir denetim firmasıyla ardışık olarak yalnızca 12 dönem çalışılabiliyor ve başdenetçi, aynı platform üzerinde ardışık olarak en fazla dört dönem boyunca denetim raporu hazırlıyor.

DENETİM RAPORUNDA YER ALAN BİLGİLER

Denetim raporlarında şunlar yer alıyor: kripto varlıkların tam listesi ve güncel değerleri, bu varlıkların bulunduğu blok zinciri ağları, saklama yöntemleri ve erişim kontrolleri. Ayrıca, platformun kendi kripto varlıkları ve nakit bakiyelerinin güncel değerleri, müşterilere ait nakit bakiye bilgileri ve platformun çalıştığı saklama kuruluşları ile banka hesap detayları da rapor kapsamında bulunuyor.

DENETİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Platformların likit rezervinde bulunan tüm varlıklar denetime dahil edilecek ve sonuçlar raporda ayrı bir bölümde yer alacak. Kripto varlıkların yüzde 100’ünün varlığının teyit edilmesi sağlanacak. Denetim tarihleri, denetçi tarafından belirlenerek yalnızca bir gün öncesine kadar platforma bildirilecek. Rastgele seçilen iki tarihte müşteri varlıkları dağıtık defter ağıyla karşılaştırılacak. Denetçi, platformun sunduğu cüzdan adreslerinin doğruluğunu da teyit edecek ve kullanılan yöntemleri rapora ekleyecek. Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından rapor başdenetçi tarafından imzalanacak ve dönemin bitiminden sonraki ilk 10 iş günü içinde platform yönetimine sunulacak. Yönetim kurulunca onaylanan rapor, 15 iş günü içinde ilgili makama gönderilecek. Yeni düzenleme, kripto varlık platformlarında şeffaflığı artırmayı ve kullanıcı varlıklarını koruma altına almayı amaçlıyor.