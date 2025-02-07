Deniz Akkaya Mahkemede Hakim Karşısında

DURUŞMAYA ÇIKAN DENİZ AKKAYA’YA HAPİS TALEBİ

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya aracılığıyla bir mahkeme hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Akkaya’nın ev hapsi biçimindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Akkaya’nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan hakime sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Deniz Akkaya ve taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

SAVUNMA AÇIKLAMASI VE MAĞDURİYETİ

Duruşmada savunma yapan Deniz Akkaya, daha önce hiçbir hakim veya savcı ile mahkemelik olmadığını belirterek, bu durumun kendisi için yeni olduğunu ifade etti. “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Durumun kötü niyetli olduğu çok net belli, Yunanistan’a ev almak üzere giderken hesaplarıma bloke konulduğunu gördüm. Mağdur olduğum halde hakime ulaşamadım. Kanunların bana sunduğu haklar varken neden bu kadar zulme maruz kaldım?” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Mahkeme hakimi tarafından mal varlıklarıma ve bankalardaki hesaplarıma tedbir konuldu. İhtiyaçlarımı giderebilmem zorlaştı. Sosyal medya üzerinden mağduriyetimi anlatmaya çalıştım. Ailem ve sağlık olarak ciddi sorunlar yaşıyorum. Paylaşımlarım üzüntü ve öfke doluydu. Beni çok üzecek ve öfkelendirecek bir şey yaşandı, bu yüzden bu sözleri söyledim” dedi. Müşteki avukatı, sanığın ceza almasını talep ederken, sanık avukatı ev hapsi tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Deniz Akkaya’ya yönelik ‘konutu terk etmemek’ adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya’nın zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve zincirleme biçimde ‘tehdit’ suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.