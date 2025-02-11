Deniz Baykal İkinci Yılında Anıldı

DENİZ BAYKAL’IN KABRİ BAŞINDA TÖREN DÜZENLENİYOR

Deniz Baykal’ın, Devlet Mezarlığı’ndaki kabri önünde yapılan anma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile partililer, Baykal’ın ailesi ve yakınları katıldı. Özel, 11 Şubat 2023’te hayatını kaybeden Baykal’ın kabrine çelenk bıraktıktan sonra dua etti. Özel, Deniz Baykal ile olan ilişkisini vurgulayarak, “Kendisini benden çok daha eski tanıyanlarla, birlikte çok daha fazla çalışmış olanlarla, onun partimize ve ülkemize emeklerine çok daha eskiden şahitlik etmiş değerli büyüklerimizle, genel başkanlarımızla, bakanlarımızla, önceki dönem yöneticilerimizle, milletvekillerimizle birlikteyiz” dedi.

DENİZ BAYKAL’IN LİDERLİĞİ VE PARTİNİN GÜCÜ

Özel, siyasete atılmasının Baykal sayesinde olduğunu ifade ederek, “Bir mutluluğum var; geçen sene yeni seçilmiş bir genel başkan olarak, Manisa’da yüzde 6 oy alırken beni belediye başkan adayı yapmış Deniz Bey’in huzurundaydık. Yüzde 6 ile Deniz Bey’in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğuyla buradayız” diye konuştu. Özel, Deniz Baykal’ın kurduğu siyasi miras üzerine, “Kendisinin yaşadığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci olduğu seçimden 47 yıl sonra bugün partisini birinci yapmış olmanın gururuyla huzurdayız” dedi.

GELECEK SEÇİMLERDE PARTİYİ DAHA YÜKSEKLERİ TAŞIYACAK

Özel, gelecekteki seçimlerde partisini birinci yapma hedeflerini belirtip, “Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci yapacak, iktidar yapacak. Onun 36 yaşında tattığı hissi, 30’lu yaşlarında birçok gence tattırıp, bu ülkeye o yaşta Cumhuriyet Halk Partili bakanlar kazandıracak olmanın büyük inancıyla huzurdayız” şeklinde konuştu. Bu sözleriyle, genç nesillere yön gösterme ve partinin geleceği için umut verici bir duruş sergiledi.