“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Cenazeyi Çıkaracak”

ACILARLA DOLU BİR GÜN

19 gün önce iş insanı Halit Yukay’dan gelen acı haber, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarının 19’uncu gününde duyuruldu. Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE VE BULUNTULAR

Yukay’ın cenazesi, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazıyla deniz polisi tarafından tespit edildi ve ROV ile görüntülendi. Cenazenin çevresinde, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da bulundu.

DENİZ KUVVETLERİ İLE KOORDİNASYON

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışmaları, cenaze bütünlüğünün korunması amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içinde yürütülecek. Deniz Kuvvetleri, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapabilen ROV cihazı ile su altında tespit edilen unsurları deniz yüzeyine çıkarmakta. Ancak cenazenin bütünlüğünün bozulabileceği endişesi nedeniyle bu çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BATUHA A GEMİSİNE DAİR BİLGİLER

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat 2024’te Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1,250 ton mermer tozu yükü ile hareket eden “Batuhan A” isimli gemi, 15 Şubat’ta saat 06.32’de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak battı.