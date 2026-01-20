Deniz Suyundaki Çekilmenin Nedeni: Meteorolojik Etkiler

deniz-suyundaki-cekilmenin-nedeni-meteorolojik-etkiler

Muğla’nın Datça ilçesinde etkileyici bir doğa olayı yaşandı.

DENİZ SUYUNDA ÇEKİLME GÖZLEMLENDİ

Kumluk Plajı’nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre geri çekildi. Bu durum, deniz altında kaybolmuş alanların görünür hale gelmesine neden oldu. Deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar gün yüzüne çıkarken, plajda yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu ilginç anları fotoğrafladı.

TEKİRDAĞ’DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçe merkezindeki sahilde de deniz suyunun 10 metre geri çekilmesi görüldü. Bu çekilme, daha önce sularda kalan bölgelerin açığa çıkmasına ve ilçe sakinlerinin cep telefonlarıyla bu durumu belgeleyebilmesine olanak tanıdı.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, söz konusu çekilmenin meteorolojik bir olgudan kaynaklandığını belirtti. Eroğlu, insanların bu doğal çekilme karşısında endişelenmelerine gerek olmadığını ifade ederek, “Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir” dedi.

