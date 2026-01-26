Denizde Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Araştırılıyor

denizde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-arastiriliyor

Olay, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde bugün saat 14.00 sularında bir sitenin iskelesi yakınlarında, deniz üzerinde hareketsiz halde bulunan bir erkeğin görülmesiyle başladı. Gözlemleyenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

Olay Yeri Genişletiliyor

İhbar fark edildikten sonra, bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hareketsiz olan kişi platformdan denizden çıkararak tekneye almayı başardı. Iskeleye getirilen cesetin ilk incelemesinde, 50’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu ve bozulmalar tespit edildiği kaydedildi.

Adli Süreç Başlatılıyor

Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespiti amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

