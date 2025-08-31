Gündem

Denizde Fırtına: 6 Kişi Kurtarıldı

MERSİN’DE FIRTINA NEDENİYLE TEKNE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen bir fırtına, denizde bulunan bir teknedeki 6 kişinin hayatını tehlikeye attı. Edinilen bilgilere göre, Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında, fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki kişiler, cevresindeki başka bir teknedeki kurtarma ekipleri tarafından hızla kurtarıldı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Olay anında denizde çırpınan kişilerin çığlıkları, bölgede bulunan diğer tekne sahiplerinin dikkatini çekti. Hızla olay yerine giden bu teknedekiler, alabora olan teknedeki 6 kişiyi kısa sürede kurtarıp karaya çıkardılar. Yapılan sağlık kontrollerinde ise 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

