Denizin Renginde Değişim Var

DENİZDEKİ RENK DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu yıl Antalya Körfezi’nde denizin rengi değişti, yeşilimsi, siyahımsı bir renk var denizde. Dolayısıyla su altında da görüş azaldı. Suyun şartları değişirse bu ortamlarda yaşayabilen organizmalar gelişir, bunların bir kısmı insanlara zarar verebilir, kaşıntı ve yanma gibi etkiler görülebilir” dedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü’nden Dr. Gökoğlu, Antalya’daki artan deniz kirliliği ve tatlı su kaynaklarındaki bozulmaya dikkat çekti. Son günlerde kıyılarda gözlemlenen değişimlere değinen Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde denizin renginin siyahımsı yeşile döndüğünü ifade etti. Prof. Dr. Gökoğlu, “Biz hemen hemen her gün bu denize dalış yapıyoruz ve takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

SU KAYNAKLARINDAKİ KİRLİLİK

Kentleşmenin baskısı, azalan yağışlar ve yanlış müdahalelerin ekosisteme zarar verdiğini vurgulayan Gökoğlu, “Tatlı sular kirlenmeye başladı. Tatlı suyun kirlenmesi denizin kirlenmesi demek. Ayrıca Alanya tarafına baktığınızda otellerin önü havuz şeklinde. Yani kıyı akıntılarını engelledik” dedi. Nehir ağızlarındaki sazlıkların temizlenmesinin büyük bir hata olduğunu dile getiren Gökoğlu, “Bunlar hem mekanik hem biyolojik filtre görevi görüyordu. Biz kepçelerle temizleyince filtreleme bitti. Yağışlarla gelen kirli su olduğu gibi denize geçmeye başladı. Bu yıl sıcaklık artışıyla birleşince Akdeniz’de yoğun plankton patlaması yaşandı” ifadelerini kullandı.

OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER İÇİN ÖNERİLER

Denizdeki olumsuz durumların önüne geçmek için çözüm önerilerini de sıralayan Prof. Dr. Gökoğlu, “Bir an evvel yanan yerleri ormanlaştırmamız gerekiyor. Orman suyu tutar. Ayrıca tatlı sulara dikkat etmemiz gerekiyor. Tatlı suyu kirletmemeliyiz. Kıyıda akıntıyı engelleyecek yapılaşmadan vazgeçmeliyiz. Nehir ve derelerdeki temizlik işlemleri ise kepçeyle değil, biçme yöntemiyle yapılmalı. Böylece sazlıklar daha gür çıkar, hem mekanik hem biyolojik filtrasyon daha güçlü olur” sözlerini kullandı.

ATIK SORUNU VE ÇEVRE BİLİNCİ

Kıyılardaki kirliliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Gökoğlu, “Her yer kirli. İnsanlarımıza bu bilinci vermemiz gerekiyor. Sigara izmaritinden plastik atıklara kadar her şey sahilde var. Bunlar nihayetinde denize gidiyor. Plastik kirliliğini durdurmamız, azaltmamız gerekiyor” diyerek durumu değerlendirdi. Gökoğlu, “Son yılların en önemli kirliliği, baş belamız plastik kirliliğini durdurmamız, azaltmamız gerekiyor. Suyun şartları değişirse o şartlarda yaşayabilen organizmalar gelişir. Yani doğal organizmaların dışında o sıcaklıklarda yaşayabilen organizmalar ortaya çıkar. Bunların da bir kısmı insanlara zarar verebilir” diyerek bu konudaki endişelerini paylaştı.

GELECEK NESİLLER İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ

Son yıllarda Akdeniz’de farklı deniz canlılarının hızla çoğaldığını kaydeden Gökoğlu, “Kayalıkların üzerinde yoğun şekilde Kızıldeniz’den gelen midye, istiridye ve balanus gibi türler çoğalmaya başladı. Bu türler Akdeniz’de yoktu. Nedeni kirliliktir. Plankton çoğalması onların da besini oldu” dedi. Çevre bilincinin önemine vurgu yapan Gökoğlu, “Bu nesilden bize bir şey gelmeyecek. Çocuklarımızı kurtaralım. Biz onların geleceğini çalıyoruz. Çocuk ne görürse onu yapar. Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamamız gerekiyor” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.