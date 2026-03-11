Icardi Galibiyet Sevinci Yaşamadı Ve Ayrıldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Liverpool’u 1-0 yenmeyi başardı. Ancak, Mauro Icardi’nin tutumları galibiyetin mutluluğuna gölge düşürdü.

GALİBİYET SONRASI DUYGULAR

Sarı-kırmızılıların önemli başarısının ardından takım, sahada coşkuyla sevinç yaşarken, Mauro Icardi’nin kutlamalara katılmaması dikkat çekti. Arjantinli futbolcunun, maç sonrasında takım arkadaşlarıyla kutlama yapmadığı gözlemlendi.

SOSYAL MEDYA BİLDİRİMİ YAPMADI

Galatasaraylı futbolcuların büyük bir kısmı zaferin ardından sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparken, Icardi’nin bu konuda sessiz kalması taraftarların ilgisini çekti.

Maçın tamamlanmasının ardından gergin bir tutum sergileyen Icardi, stadyumu ilk terk eden futbolcu oldu. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve çokça tartışıldı.

