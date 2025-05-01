Denizli’de 2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet

DENİZLİ’DE DRAMATİK OLAY

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, eşinden ayrılan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Süleyman D. (24) ile birlikte yaşayan Satı Buse D. (22), komşularından 2 yaşındaki oğlu A.K. ile birlikte kendisinin sevgilisi tarafından darbe gördüğünü bildirerek yardım istedi. Komşuları, Satı Buse D. ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede doktorlar, çocuğun yüzünde ve vücudunda darp izleri tespit edince durumu polise bildirdi.

SÜLEYMAN D. GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, olayın gerçekleştiği eve yöneldi. A.K.’yi ağır şekilde darbeden Süleyman D., evde uyurken yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Sarayköy Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından minik A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede çocuğun ciddi şekilde darbedildiği, sağ kolunda kırık olduğu ve vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu saptandı. Ayrıca, aldığı darbeler sonucu A.K.’nin gözleri kapandı. Çocuğun sağ gözünü kaybetmemesi için ameliyat olacağı ve şu an hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan anne Satı Buse D.’nin ifadesinde sevgilisi Süleyman D.’nin kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi.

DEVLET GÜVENCESİNE ALINACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki A.K.’nin hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiğini ve çocuğun devlet güvencesine alınacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın emniyet birimlerine ulaştığı andan itibaren ekiplerin hızlıca hareket geçtiği vurgulandı. “Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız” denildi.