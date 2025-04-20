Denizli’de Kayıp Pilot Bulundu

KAYIP HELİKOPTER PİLOTU

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, yangın sezonu dolayısıyla Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanarak göreve başladı. 11 Nisan’da Denizli’ye gelerek planlama yapan B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toplamak üzere Isparta’ya dönmek için izin aldı. O tarihten itibaren B.K’ya kimse ulaşamadı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

19 Nisan Cuma günü saat 15.00 civarında Isparta’daki bir polis karakoluna başvuran B.K’nın eski eşi A.B., onun Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yangın pilotu olarak Denizli’ye gittiğini, en son Salı günü telefonla görüştüklerini ifade etti. B.K, eski eşine Isparta’daki evine döneceğini söyledikten sonra telefonu kapattı ve daha fazla ulaşılmaz hale geldi. A.B., ilk başta telefonu aradığında çaldığını ancak sonrasında kapanarak ulaşamadığını ve bu sebeple hayatından endişe ettiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp helikopter pilotu B.K’nın en son Denizli’deki hareketliliğini tespit etti. Bunun üzerine gerekli bilgilendirmeler Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapıldı ve B.K’nın bulunması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

CESEDİ BULUNDU

Geçtiğimiz gece, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi’nde yürüyen bir vatandaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınındaki ağaçlık alanda park halindeki 32 ABE 529 plakalı araçtan kötü kokular geldiğini fark edip çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kapalı kapıyı açtıklarında içinde başına poşet geçirilmiş bir erkek cesediyle karşılaştı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları neticesinde cesedin 4 gündür kayıp olan helikopter pilotu B.K’ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından B.K’nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu’na götürüldü.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. Pilotun ölü olarak bulunduğu araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.