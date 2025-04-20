Denizli’de Kayıp Pilot Ölü Bulundu

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, yangın sezonu için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevlendirildi. 11 Nisan’da planlama yapmak amacıyla Denizli’ye giden B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toplamak için Isparta’ya dönmek üzere izin aldı. O tarihten itibaren B.K’ya kimse ulaşamadı.

eski eşi kayıp başvurusunda bulundu

19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sularında Isparta’da polis karakoluna giden B.K’nın eski eşi A.B., B.K’nın Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yangın pilotu olarak Denizli’ye gittiğini belirtti. A.B, en son Salı günü telefonla görüştüklerini ve B.K’nın Isparta’ya döneceğini söyledikten sonra bir daha ulaşamadığını ifade etti. İlk başta B.K’nın telefonunu aradığında çaldığını, ancak sonrasında kapalı olduğunu gördüğünü ve bu yüzden hayatından endişe duyduğunu söyledi. Bu bilgilerle kayıp başvurusunda bulundu.

geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp helikopter pilotu B.K’nın en son Denizli’de hareketlilik yaşadığını belirledi. Bu kapsamda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne gerekli bilgilendirmeler yapılarak, B.K’nın bulunması için Denizli’de geniş kapsamlı bir arama başladı.

başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Dün gece, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi’nde yaya olarak geçen bir vatandaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ağaçlık alandan gelen kötü kokudan şüphelendi. Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca, başında poşet geçirilmiş şekilde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı.

ceset pilota ait çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda, cesedin dört gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K’ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından B.K’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu’na kaldırıldı.

ölüm nedeni araştırılacak

Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. Ölen pilotun bulunduğu araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.