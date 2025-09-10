Denizli’de Kayıp Yiğit Barajda Bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLAYI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşanan bir şüpheli ölüm olayı dikkat çekiyor. Aktepe Mahallesi’nde TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül tarihinde evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI

Polis ekipleri, Yiğit’i bulmak amacıyla hızlı bir şekilde arama çalışmaları başlattı. Yapılan araştırmalarda, Hasan Yiğit’in en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye ve polis su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI

Ekipler, bugün baraj gölünde Hasan Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, ceset Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

OTOPSİ İLE ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ

Hasan Yiğit’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile netleşecek. Olayla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.