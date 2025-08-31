Denizli’de Yangın Sürekli Devam Ediyor

DENİZLİ’DEKİ YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele hala sürüyor. Yangın, Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi’nden başlayarak Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçramıştı. Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangında, dün gece alevler büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün öğleden sonra gelen şiddetli rüzgar, yangının yeniden büyümesine yol açtı. Alevler, dün akşam kurtarılan Buldan’a bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerindeki evlere sıçradı.

EVLERİN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerindeki yangın, polis, jandarma, komando ve askerlerin yardımıyla tahliye edilen evleri tehdit etti. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek köyü saran alevlere karşı çok sayıda helikopter, arazöz, polis Çevik Kuvvet TOMA’ları ve ilk müdahale araçları görevlendirildi. Hızlıca müdahale edilen yangın sırasında çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

DRON GÖRÜNTÜLERİ YANGINI BELGELEDİ

Yangın bölgesi ve mahallelere alevlerin ulaşma anları ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının büyüyerek mahallelerdeki evlere ulaşması ve ekipler tarafından tahliye anları kaydedildi. Ayrıca, tahliye edilen mahallelerdeki alevlere müdahale anları da görüntülendi.