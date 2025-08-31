Denizli’de Yangın Sürüyor

DENİZLİ’DE YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor. Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi’nde başlayan yangın, Denizli il sınırlarını aşarak Aydın’a kadar ulaşmıştı. Yangının, Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür etkili olduğu ve dün gece büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Ancak, bugün öğleden sonra meydana gelen şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yeniden büyüyerek, önceki gün evleri kurtarılan Buldan’a bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerine sıçradı. Bu bölgelerde yangının tehdit ettiği evler, polis, jandarma, komando ve askerler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ALEVLERİN MAHALLELERE ULAŞMA ANI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Rüzgarın meydana getirdiği etkili koşullar nedeniyle hızla ilerleyen alevlerin söndürülmesi amacıyla çok sayıda helikopter, arazöz, polis Çevik Kuvvet TOMA’ları ve ilk müdahale araçları ile personel bölgeye sevk edildi. Yangın sırasında çok sayıda kişinin dumandan etkilendiği bilgisi alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, çevre hastanelere ambulanslarla taşındı. Yangın bölgesine ve mahallelere ulaşan alevlerin anları ise dron ile havadan kaydedildi. Görüntülerde yangının büyüyerek mahallelerdeki evlere sıçraması ve tahliye işlemlerinin yapıldığı anlar yer aldı. Ayrıca, tahliye edilen mahallelerde alevlere müdahale anları da görüntülendi.