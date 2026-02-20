Denizli-Muğla Yolunda Feci Kaza: Baba-Oğul Hayatını Kaybetti

denizli-mugla-yolunda-feci-kaza-baba-ogul-hayatini-kaybetti

Kaza saat 15.00 sıralarında Akyar Mahallesi’ndeki Denizli-Muğla kara yolunda gerçekleşti. Muğla yönünden Denizli tarafına seyir halinde olan Ramazan Çolak yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, refüjü geçerek karşı yönden gelen Mehmet Ergin’in kullandığı minibüsle çarpıştı.

Olay Yeri Müdahalesi

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, kamyonet sürücüsü Çolak ile yanındaki oğlu Ahmet Emre Çolak’ın yaşamını yitirdiği, minibüs sürücüsü Ergin’in ise yaralandığı tespit edildi. Ergin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Tedavi altına alınan Ergin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Cenazeler Morgda

Polis ekiplerinin olay yeri üzerindeki incelemeleri tamamladıktan sonra, yaşamını yitiren Ramazan Çolak ile oğlunun cenazeleri otopsi işlemleri için Tavas Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

