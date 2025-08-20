Deprem Ağı Yine Yanlış Alarm Verdi!

YANLIŞ ALARM RİSKİ

Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Deprem Ağı uygulaması, bir kez daha yanlış alarm vererek büyük bir panik yarattı. Yeni bir sarsıntı durumunda, 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak duyuran uygulama, bu kez Balıkesir’de meydana gelen depremi daha büyük bir şiddette bildirdi.

UYKUSUZ GECELER

AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak Deprem Ağı uygulaması, bu sarsıntıyı 5.5 olarak bildirip, telefonlara aynı anda yüksek sesli alarm gönderdi. Bu durum, deprem merkezinden kilometrelerce uzakta bulunan şehirlerde bile binlerce kişinin uykusundan uyanmasına yol açtı.

TEPKİLER BÜYÜK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; sosyal medyada ve uygulamanın sohbet bölümünde bu yanlış alarm nedeniyle yoğun tepkiler ortaya çıktı. Kullanıcılardan beş binden fazla kişi, yaşadıkları panik ve uykusuzluk sebebiyle şikâyetlerini dile getirdi. Tepkiler arasında, “Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.” gibi ifadeler öne çıktı. Diğer kullanıcılar ise, yüksek sesli alarmın kalp atışlarını hızlandırdığını belirtti.

KULLANICI GÜVENİ TEHDİT ALTINDA

Birçok kullanıcı, uygulamanın güvenilirliğini kaybetmeye başladığını ifade ederek, “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” gibi benzetmelerle tepkilerini dile getirdi. Ayrıca, önceki bir hata olan 12 Haziran’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin 4.7 olarak duyurulması da akıllara geldi. Aradan geçen süre içerisinde benzer bir hatanın tekrarlanması, kullanıcıların endişelerini artırdı.