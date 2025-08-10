Deprem Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissediliyor. Bu güçlü sarsıntının etkileri, birçok noktada güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde hem depremin gücü hem de vatandaşların yaşadığı panik net bir şekilde gözlemleniyor.

balıkesir’de depremin etkileri

Balıkesir’de meydana gelen 6.1’lik deprem, Tekirdağ’da da oldukça şiddetli şekilde hissediliyor. Sarsıntı sırasında panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini hızla dışarıya attı. Sokaklarda kısa bir süreliğine yoğunluk yaşanırken, deprem anı güvenlik kameralarına yansıyor. İşyerinde oturan bireylerin yerlerinden fırladıkları ve bazı kişilerin aceleyle açık alanlara yöneldikleri görüldü.

manisa’da deprem anı

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin, çevre il ve ilçelerde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de hissedildiği kaydediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 19.53’te gerçekleşen deprem anı, Kula’daki bir kafeteryanın güvenlik kameralarına yansıyor. Kaydedilen görüntülerde, depremi hisseden kafe çalışanlarının büyük bir korkuyla kaçıştıkları ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı gözlemleniyor.

kütahya ve edirne’deki etkiler

Deprem sonrası Kütahya şehir merkezinde de kısa süreli panik yaşanıyor. Sokaklara çıkan vatandaşlar, cep telefonları ile yakınlarına ulaşmaya çalışırken, sarsıntı anı cep telefonları kameralarına yansıyor. Ayrıca, Edirne’de de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevredeki birçok şehirde hissediliyor. Sarsıntı, Edirne’de büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar kendilerini sokağa atıyor. Bazı kişiler parklarda ve açık alanlarda bekleyişlerini sürdürüyor. Edirneliler, depremin kendilerine büyük endişe yarattığını ifade ediyor.