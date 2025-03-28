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Deprem Anında Havuzdan Düşen Kişi

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DEPREMİN ŞİDDEDİ VE ETKİLERİ

Myanmar’da gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem, ciddi etkilere yol açtı. Bu doğal afet sırasında bir kişinin, gökdelenin tepesindeki su dolu havuzdan düşerek yaralandığı bildirildi.

KAZA VE SONUÇLARI

Yaşanan bu olay, depremin yaratmış olduğu durumun ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Gökdelendeki kişi, yüksekten düşme sonucu ciddi yaralar alabiliyor. Depremin ardından yapılan incelemelerde, alanlarda meydana gelen hasarlar detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.

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