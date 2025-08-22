Deprem Balıkesir’de Hissedildi, AFAD Açıklama Yaptı

DEPREM BİLGİLERİ

Balıkesir’de bir deprem gerçekleşti. İzmir, Manisa ve etraf illerde hissedilen bu sarsıntı, birçok vatandaşın büyük bir panik yaşamasına sebep oldu. AFAD, depremin merkezi konumunu Balıkesir Sındırgı olarak açıkladı ve büyüklüğünün 4.3 olduğunu bildirdi.

ETKİ ALANLARI

Sarsıntı, geniş bir alanda hissedildiği için vatandaşlar arasında korku ve endişe yayılmasına neden oldu. Depremin ardından oluşan olumsuz durumlar, yetkililerin konuya hızlıca müdahale etmesini gerektiriyor.

GENEL DURUM VE İLERİ AŞAMALAR

Yetkililerin, bölgede olası hasarları ve durum değerlendirmelerini yapması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin ardından hazırlıklı olmanın ve gerekli tedbirleri almanın önemini vurguluyor.