Deprem Bölgesi İçin Eğitim Desteği

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKLARINA DESTEK

Türk Telekom ve Kızılay iş birliğiyle, depremden etkilenen illerde kurulan 100. Yıl Kütüphaneleri, binlerce öğrencinin LGS ve YKS hazırlık süreçlerinde destek sağlıyor. Fiber altyapı, WiFi erişimi, dijital eğitim kaynakları ve yapay zeka destekli çalışma programlarıyla donatılan bu kütüphanelerden bugüne kadar yaklaşık 80 bin öğrenci faydalandı.

BİLGİYE ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Depremin ardından ilk olarak Hatay’da açılan kütüphaneler, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep gibi illerde de hizmet vermeye başladı. Türk Telekom’un iştirak şirketi Sebit’in sağladığı dijital eğitim içerikleri, video dersler, çözümlü sorular ve deneme sınavlarıyla öğrencilere güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunuyor.

GENÇLERİMİZE DESTEK VERMENİN ÖNEMİ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, projeyle ilgili olarak “Gençlerimizin potansiyeline destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kütüphanelerin geleceğe yapılan bir yatırım olduğuna vurgu yaparak kütüphanelerin önemini belirtti.

HEDEF 20 KÜTÜPHANE

Mevcut olarak 13 noktada faaliyet gösteren 100. Yıl Kütüphaneleri’nin, 2025 yılı sonuna kadar 20’ye ulaşması planlanıyor. Eğitim alanında önemli başarılar elde eden bu proje sayesinde birçok öğrenci, tıp, hukuk ve diş hekimliği gibi alanlarda yerleşerek hayallerine bir adım daha yaklaşmış durumda.