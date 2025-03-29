Deprem Kabusu: Myanmar’da Büyüklük 7,7 Şokları

Myanmar, Sagaing civarında meydana gelen 7,7 ve hemen ardından gelen 6,4 büyüklüğündeki iki depremle şiddetli bir şekilde sarsıldı. Bu felaket, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde de hissedildi. Yaşanan deprem, binden fazla can kaybına neden oldu ve büyük hasarlar meydana getirdi; gökdelen inşaatları yıkıldı, köprüler ve evler yerle bir oldu. Ülkenin durumu, sosyal medyada yayılan çarpıcı görüntülerle daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ NELER YARATTI

Depremin gücü, gökdelenlerin dans eder gibi sallanmasıyla gözler önüne serildi. Özellikle Bangkok’ta, yüzlerce kilometre uzakta bile hissedilen sarsıntı, yüksek binalardaki havuzların taşmasına sebep oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolar, havuz sularının yüksekten aşağı akışını gözler önüne serdi. Gökdelenlerin ardı ardına çökmesi, günü en korkutucu anlarından birini oluşturdu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Felaketin en dikkat çekici görüntülerinden biri, bir gökdelenin çatı havuzundaki çiftten geldi. Videoda, havuzda keyifli zaman geçiren çift, depremin başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Suların taşmaya başlamasıyla panikleyen çift, hızla havuzdan çıkarak güvenli bir alan aradı. Bu görüntüler, depremin gerçek yüzünü bir kez daha açığa çıkardı.

Bangkok’ta dikkat çeken diğer bir görüntü ise, bir gökdelenin camlarını silen işçiye ait. Depremin başladığı anda yüksekte asılı kalan işçi, binanın sallandığını fark ettiğinde tehlikeli bir duruma düştü. Havuz sularının binaya doğru akmasıyla yaşadığı korkuyu kaydeden kamera, yaşanan bu gerilimin dışarıdan nasıl göründüğünü de gösterdi.

ULUSLARARASI YARDIM HAREKETE GEÇTİ

Myanmar’ın askeri yönetimi, bu zorlu koşullar altında uluslararası yardım talep etti. Çin, Rusya ve ABD’den gelen yardım ekipleri bölgeye ulaşıyor. Birleşmiş Milletler ise acil yardım için 5 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Ancak yıkılan köprüler, hasar gören yollar ve devam eden iç savaş, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. F5Haber olarak, Myanmar halkına dayanma gücü ve sabır diliyoruz.