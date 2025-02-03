Deprem Korkusu Komşu Ülkede Tedirginlik Yarattı

ARTAN SİSMİK HAREKETLİLİK YUNANİSTAN’DA ENDİŞE YARATIYOR

Santorini öncülüğünde Ege adalarında artan sismik hareketlilik, Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından sağlanan verilere göre, 24 Ocak’tan bu yana 380’in üzerinde küçük çaplı depremin meydana gelmesi Yunanistan’ı alarma geçirdi. Bu durum, yerel halk ve yetkililer arasında büyük bir kaygıya neden oluyor.

KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başbakan Miçotakis’in önderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanlar, dün akşam bir araya gelerek bölgede devam eden sismik hareketlilik ve potansiyel büyük depreme karşı alınacak önlemleri tartıştı. “Teyakkuz halindeyiz,” diyen Yunan Bakan, olası risklerin yönetimi konusunda gereken önlemleri alacaklarını belirtti.